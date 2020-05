ÖSV: „Der Notfall-Plan hat funktioniert“ 

Das Sicherheitssystem von Österreichs Ski-Team griff gleich beim ersten „Notfall“ perfekt. Der positiv auf Corona getestete Abfahrer (der Name wird aus rechtlichen Gründen von uns nicht genannt) hätte sein erstes Schneetrainingscamp in Sölden absolvieren sollen. Wurde davor wie alle anderen getestet. Kam also nach der Positiv-Meldung gar nicht in Kontakt mit anderen Teammitgliedern, befindet sich in Quarantäne.