Corona-Fall erschüttert österreichisches Ski-Team

Aus Datenschutzgründen wird der Name zumindest von Verbandsseite her nicht öffentlich gemacht werden. Aber angesteckt dürfte er sich in einem privaten Trainingszentrum in Salzburg haben. In dem offenbar auch in den letzten Tagen und Wochen noch andere Spitzensportler trainiert haben. Bleibt zu hoffen, dass es da nicht noch weitere Corona-Fälle gibt. Fußballer dürften sich dort aber keine auf die Fortsetzung der Saison vorbereitet haben.