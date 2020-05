Kogler: Nachfolgerin für Lunacek nächste Woche

Kogler: „Virus gemeinsam austricksen“

In der Kunst- und Kulturarbeit wolle man zukünftig auf mehr Eigenverantwortung und auf Konzepte setzen, die mehr ermöglichen. Man wolle die kulturpolitische Krise, die aus einer gesundheitspolitischen Krise entstanden ist, „so gut wie möglich bekämpfen“, so Kogler. „Es gilt überhaupt das Prinzip: So viel wie möglich zulassen und so wenig wie möglich einschränken.“ Die neue Situation im Kunst- und Kulturbereich müsse man gemeinsam meistern und „das Virus austricksen“.