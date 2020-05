7% wollen Kinder nicht in die Schule schicken

Viel wurde in den letzten Wochen mit Blick auf die Rückkehr der Schüler in den Unterricht über die Sorgen und Ängste von Eltern, aber auch Lehrern berichtet: Wie eine vom Bildungsministerium in Auftrag gegebene Umfrage jetzt zeigt, scheint die Mehrheit der Eltern mittlerweile mit dem aktuellen Schul-Plan im Großen und Ganzen zufrieden zu sein, nur noch sieben Prozent wollen ihre Kinder in den kommenden Wochen nicht in die Schule schicken. Zum Vergleich: Im April hatten noch 29 Prozent angegeben, ihre Kinder daheim lassen zu wollen. Deutlich gespalten ist die Meinung der Eltern hingegen bei der Maskenpflicht an den Schulen.