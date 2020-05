Anna Veith: Von der „Zicke“ zur Dame

Eigene Wege

Eine Karriere, in der sie auch als Mensch eine riesige Wandlung durchmachte. Anfangs wirkte sie oft stur. Scheu. Manchmal sogar unfreundlich. Ließ Fans ebenso wie Journalisten links liegen. „Zickig“, könnte man fast sagen. Und sie ging auch in Sachen Management ihre eigenen Wege. Das gipfelte 2015 in einem Mega-Krach, im Zuge dessen sie sogar einen Nationenwechsel andachte und der Verband wiederum ihr den Rauswurf androhte.