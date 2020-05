Darum ist ein elektrischer Dosenöffner so sinnvoll

Lebensmittel aus Konserven zählen nach wie vor zu den beliebtesten überhaupt. Sie sind lange haltbar, können kaum verderben (es sei denn, die Dose wird geöffnet) und schmecken meist auch richtig gut! So dürfen Mais, Linsen, Bohnen und Thunfisch in keinem Haushalt fehlen. Auch Dosentomaten und eingezuckerte Früchte werden gerne in der Küche eingesetzt. Wenn die Dose nicht mit einem Ring-Pull-Verschluss geöffnet werden kann, muss ein Dosenöffner her.