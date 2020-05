So wird der Garten zum Kinder-Paradies

Bewegung an der frischen Luft ist wichtig. Vor allem Kinder sollten so viel Zeit wie möglich im Grünen verbringen. Ob Spielen im Sandkasten, Turnen im Gras oder Toben im Matsch - Aktivitäten im Freien stärken das Immunsystem und halten den Nachwuchs fit. Insbesondere nach der langen Zeit in Quarantäne und ohne Spielplatz zieht es viele Kinder nach draußen an die frische Luft.