Im April deutlich mehr Radfahrer in Wien unterwegs

Streckenweise mehr als doppelt so viele Radler unterwegs

An allen neun übrigen Messpunkten wurden Zuwächse registriert. Mehr als verdoppelt hat sich der Radverkehr am Liesingbach (plus 118,6 Prozent auf 35.631), am Donaukanal (plus 113,2 Prozent auf 95.284) und bei der Wienzeile (plus 108,2 Prozent auf 70.795). Einen deutlichen Anstieg gab es aber auch bei den grundsätzlich stark frequentierten Stellen am Praterstern, wo mit 118.840 Radfahrern um mehr als ein Drittel (plus 34,9 Prozent) mehr unterwegs waren als 2019. Auf der Lassallestraße wurden im Vormonat 106.967 Biker erfasst - um 53,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.