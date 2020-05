Inder sitzen seit März in Hotel fest

Schlag auf Schlag ging es, als die Corona-Krise im März Österreich erfasste. Fast im Stundentakt änderte sich die Lage, die Zahlen schossen in die Höhe, und der Lockdown brachte das Land zum Stillstand. Auch im Hotel Larimar Superior in Stegersbach musste innerhalb kürzester Zeit ein voll belegtes Haus geleert und Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt werden. Zurück blieben jedoch fünf Inder, die sich als Ayurveda-Spezialisten um die Gäste gekümmert hatten. „Wir haben noch versucht, Flugtickets für den Heimflug zu organisieren, aber es ging alles so schnell, und Indien schloss seine Grenzen, sodass dies nicht mehr möglich war“, erzählt Hotelier Johann Haberl.