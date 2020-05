Radlerin nach Crash mit Lkw von Notarzt versorgt

Zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Lkw-Lenker kam es am 11. Mai um 14.15 Uhr auf der B142 in Uttendorf. Dabei fuhr die 59-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Braunau auf der B142 Mauerkirchnerstraße Richtung Mauerkirchen. Zur selben Zeit lenkte ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Braunau seinen Lkw in dieselbe Richtung.