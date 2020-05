IS-Opfer nach 6 Jahren wieder zurück bei Familie

Sie war sechs Jahre in den Fängen der Terrormiliz Islamischer Staat - nun konnte die 17-jährige Layla Eido wieder ihre Familie im Irak in die Arme schließen. Der Teenager sei bei „guter Gesundheit“, teilte ein politischer Vertreter der Jesiden am Sonntag mit. Ihre Rückkehr hatte sich durch die Corona-Pandemie verzögert.