Polizei setzte Drogendeals in Innsbruck ein Ende

Dritte Festnahme wenige Tage später

Durch diese Festnahmen ergab sich ein weiterer Verdacht: Konkret beobachteten die Ermittler einen 24-jährigen Afghanen, der in Innsbruck ein kleines Lokal betrieb. Als Ende Februar bei einer 26-jährigen Einheimischen neun Gramm Kokain gefunden wurden, gab sie zu, es von dem Verdächtigen erworben zu haben. Am 26. Februar wurde der junge Mann festgenommen. Er verweigerte die Aussage und befindet sich nach wie vor in U-Haft.