Digitaler Ersatz für EU-Forum

Denn schließlich war es vor allem die Jugend, die an der Diskussion teilhaben und sich selbst gleich direkt zu Zukunftsfragen miteinbringen konnte. „Wir wollen diese Plattform nutzen, um der Jugend eine Stimme und die Chance zu geben, sich am Ideenaustausch für Europa zu beteiligen“, so die Landeshauptfrau. Konkret umgesetzt wurde das von mehr als 20 Schulen aus dem ganzen Land. Schon vorab arbeiteten sie verschiedenste Themen für den Europatag aus und nahmen auch an einem eigenen Jugend-Video-Wettbewerb teil.