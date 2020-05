Österreichs BIP bricht „nur“ um 5,5 Prozent ein

Nur Polen und Luxemburg vor Österreich

In der Winterprognose im Februar war die EU-Kommission noch von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung in Österreich von 1,3 Prozent und in der Euro-Zone von 1,2 Prozent ausgegangen. Doch trotz des nun erwarteten Rückgangs steht Österreich vergleichsweise noch sehr gut da, denn nur Polen (-4,3%), wo relativ strikte Anti-Corona-Maßnahmen ergriffen worden waren, und das vergleichweise kleine Luxemburg (-5,4%) dürften ein wenig besser davonkommen, wie die aktuelle Statistik zeigt.