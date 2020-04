Schweden: Lokale wegen Verstößen geschlossen

Über 2000 Todesopfer in Schweden

Die Zahl der Todesopfer der Pandemie liegt in Schweden inzwischen deutlich höher als in den skandinavischen Nachbarländern, wo striktere Maßnahmen gelten. Bis Sonntag wurden in Schweden 2194 Todesopfer gezählt, in Dänemark waren es 422 und in Norwegen 193. Österreich zählt mit Stand Sonntagnachmittag 542 Todesopfer bei 15.175 Infizierten.