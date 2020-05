Nach Rausschmiss klagt Arzt gegen Trump-Regierung

Trump hat wegen vieler Toter schlaflose Nächte

Trump, der am Dienstag zum ersten Mal seit Langem das Weiße Haus verließ, um unter anderem im US-Bundesstaat Arizona ohne Schutzmaske eine Fabrik zu besichtigen, in der Atemschutzmasken hergestellt werden, sprach den Angehörigen von Corona-Opfern sein Mitgefühl aus. Auf die Frage, was er betroffenen Familien mitteilen wolle, sagte Trump dem Sender ABC: „Ich will sagen, ich liebe euch. Ich will sagen, dass wir alles tun, was wir können.“ Angesichts von mehr als 70.000 Toten in den USA durch das Virus sagte er: „Ich schlafe nachts nicht, weil ich darüber nachdenke.“ Es gäbe niemanden, der es schwerer nehme als er.