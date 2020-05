Grazer Anwalt berät nun per Videotelefonie

Für den Grazer Anwalt Gerald Ruhri ist Rechtsberatung auf Distanz nichts Neues. Denn nicht erst seit der Coronakrise nutzt er die Möglichkeit, mit seinen Mandanten per Videotelefonie in Kontakt zu treten und sie rechtlich zu beraten. Das System hat sich aber gerade jetzt, in Zeiten, wo Abstandhalten oberste Priorität hat, noch mehr bewährt, wie er sagt.