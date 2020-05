ÖSV-Stars begeistern: Feller war Spitzenreiter!

Schröcksnadel: „Wir sind begeistert“

„Wir sind begeistert, wie viele Menschen an der Aktion teilgenommen haben. Die Zahlen zeigen, dass der ÖSV mit dieser Initiative tief in die Gesellschaft hinein wirkt und in dieser absoluten Ausnahmesituation ein Stück zum Wohlbefinden während der Pandemie beitragen konnte“, so ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel.