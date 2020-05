Manuel Feller fliegt beim ÖSV aus Nationalkader!

Mehr oder weniger ein Formalakt

Was Feller und seinen ebenfalls zurückgestuften Kollegen Max Franz betrifft, ist freilich zu sagen, dass beide aufgrund von Verletzungen große Teile der Saison entweder gar nicht oder nur rekonvaleszent bestreiten konnten. Als grundsätzliche Zweifel an der Qualität der beiden Ski-Asse sollte die Streichung aus dem Nationalkader also nicht verstanden werden. Abgesehen davon bringt die Mitgliedschaft im A-Kader praktisch keine Verschlechterungen mit sich, weder im Training noch bei Weltcup-Einsätzen - mehr oder weniger geht‘s dabei also um einen Formalakt ...