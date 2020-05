Stadt Wels ist seit Montag amtlich „corona-frei“

Eine erfreuliche Entwicklung in Sachen Corona-Virus vermeldet die Stadt Wels: Mit Stand Montag, 4. Mai, gibt es keinen positiven Covid-19-Fall mehr in der Messestadt. Zwar weist die offizielle Statistik noch eine erkrankte Person auf. Diese gilt nach zwei negativen Covid-19-Tests als genesen, liegt wegen einer anderen Erkrankung aber noch im örtlichen Krankenhaus. Sechs Personen befinden sich in Wels in Quarantäne, 57 Personen sind genesen.