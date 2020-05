30 Jahre an der Spitze der Ärztekammer

„Das Jubiläum dokumentiert die hohe Akzeptanz seiner Person in allen Sparten der doch in vielen Bereichen inhomogenen Tiroler Ärzteschaft“, erklärte Zanier. Artur Wechselberger sei es gelungen, in diesen 30 Jahren die Tiroler Kammer zu einer vorbildlichen Serviceeinrichtung für ihre Mitglieder auszubauen.