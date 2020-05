Reiter: „Warten kommt der Liga-Vernichtung gleich“

Salzburg würde als einer von wenigen Klubs den Saison-Abbruch finanziell überleben. Dennoch pocht man aufs Weiterspielen - warum?

Man muss das größere Bild sehen: Laut einer Studie von 2017 erwirtschaftet der Fußball in Österreich 700 Millionen Euro, sichert direkt und indirekt rund 22.000 Arbeitsplätze.Ich frage mich: Was wird im Juli anders sein? An welchen Zahlen macht die Regierung die Maßnahmen dann fest? Wenn wir ein Jahrauf eine Impfung und das Okay für den Teamsport wartenmüssen, kommt das der Vernichtung der Bundesliga gleich.