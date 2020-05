Kind (8) mit Fahrrad in Tirol von Pkw erfasst

Folgenschwerer Motorradunfall

Nur wenige Minuten später kam es in St. Ulrich am Pillersee zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Einheimischer war mit seinem Motorrad auf der L2 von Waidring kommend in Fahrtrichtung St. Ulrich am Weg, als ihm auf der regennassen Fahrbahn aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve das Vorderrad seines Bikes wegrutschte. Der Mann schlitterte rechts über die Straße hinaus und blieb an der Böschung schwer verletzt liegen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht und dort stationär aufgenommen.