Osttiroler (20) von Wurzel und Erdreich begraben

Gegen 10.45 Uhr war der junge Einheimische mit seinem Vater in Stronach in Osttirol mit Holzräumungsarbeiten beschäftigt. Die beiden wollten eine rund 30 Meter lange Fichte, die samt Wurzel von einer Böschung quer über einen Forstweg gestürzt war, wegräumen. „Während der Vater mit dem Traktor wendete, war sein Sohn an der Wurzel des Baumes beschäftigt“, erklärt die Polizei. Plötzlich gab die Wurzel nach und rutschte samt Erdreich nach unten. Dabei wurde der 20-Jährige, der unterhalb der Wurzel stand, von dem Erdreich und der Wurzel vollständig begraben.