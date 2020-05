Die „Corona-Strafbilanz“: Über 1660 Anzeigen

Am meisten hatten das Ordnungsamt sowie die Polizei in der Landeshauptstadt und in Villach zu tun. So gab es in Klagenfurt 24 Verstöße gegen die Coronavorschriften. Auch hier war der Hauptgrund das Nichteinhalten des Mindestabstandes. Die meisten Bußen gab es in der Draustadt, denn dort hat man von Beginn an konsequent abgestraft!