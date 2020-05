Das Feuerwerk des Goleadors

Zum ersten Fußball-Länderspiel in Salzburg am 30. April 1977 gegen Malta drängten sich weit mehr als die offiziell erlaubten 18.000 Fans ins Lehener Stadion. Rudi Mirtl, später legendärer Klubsekretär der Salzburger Austria, war als Zeitzeuge vor Ort. „Ich glaube, es wäre sich kein einziger Zuschauer mehr ausgegangen, so eng sind alle zusammengepickt.“ Bis zu 23.000 dürften es am Ende gewesen sein - es war somit das bestbesuchte Match in Lehen aller Zeiten. Und die erlebten ein Feuerwerk von Hans Krankl in der WM-Qualifikation für 1978. Viermal netzte der Goleador in den ersten 20 Minuten ein, steuerte insgesamt sechs Tore zum 9:0-Kantersieg bei. Ein historischer „Sechserpack“: Weder davor noch danach traf ein Teamspieler in einem Match öfter. Die Krankl-Sprechchöre hallten durch das alte Lehener Oval.