Hofer verpasste Sitzung wegen verletztem Fuß

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Dienstag nicht an der Nationalratssitzung in Wien teilgenommen, weil er eine Verletzung am Fuß behandeln lassen musste. Laut einem Sprecher war Hofer bei seinem Hausarzt und ließ dort eine offene Wunde an der Ferse verarzten. Nun heiße es ein paar Tage Ruhe geben, Hofer sei aber zuversichtlich, bald wieder voll einsatzfähig zu sein.