Lehrervertreter erwarten „gewaltige Probleme“

Sozialkontakte vor und nach der Schule „nicht unter Kontrolle“

Sorgen macht Bulant auch, dass die Schulen für die Zeit direkt vor und nach der Schule verantwortlich gemacht werden könnten. Die Sozialkontakte in dieser Zeit seien das, was die Schüler am meisten vermisst hätten. Diese seien aber nicht gut in der Lage, Abstand einzuschätzen und einzuhalten. „Das werden wir nicht unter Kontrolle haben.“ Der SLÖ-Chef schlägt deshalb vor, nur die Schüler der Abschlussklassen von Volks- und Neuen Mittelschulen wieder an die Schulen zu holen. „Die kann ich dann sogar in Fünfergruppen unterrichten und ihnen so einen anständigen Abschluss ermöglichen“, immerhin würden diese im Herbst in andere Schulformen übertreten.