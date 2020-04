EU-weit bis zu zehn Prozent Wirtschaftseinbruch

Die Anzeichen für eine veritable Wirtschaftskrise verdichten sich zunehmend. Harte Daten zum Arbeitsmarkt fehlten laut Dombrovskis zwar noch, einige Beispiele könne er aber schon nennen. So habe etwa Österreich 900.000 Menschen in Kurzarbeit und 560.000 Arbeitslose, was sich auf 35 Prozent der Beschäftigten summiere. In Frankreich seien 9,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Es handele sich um beispiellose Zahlen.