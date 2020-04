EU wird noch Monate um Wiederaufbaufonds ringen

Von der Leyen will trotz Corona am Klimaschutz festhalten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekräftigte, sie wolle trotz Corona-Krise am Klimaschutz festhalten. Die Krise sei auch eine „gewaltige Chance“, sagte sie der Wochenzeitung „Die Zeit“. Europa habe „jetzt die Möglichkeit, Milliarden in Unternehmen und Infrastruktur zu investieren. Warum dann nicht gleich in klimafreundliche Projekte, die der nächsten Generation helfen?“