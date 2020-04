„Wohnungstag“ statt Party: König feiert zu Hause

Bei strahlendem Frühlingswetter hatte in der Früh das königliche Concertgebouw-Orchster in Amsterdam den Auftakt zum ungewöhnlichen „Koningsdag“ gegeben. In ihren jeweiligen Wohnungen hatten die Musiker das „Wilhelmus“, die Nationalhymne, angestimmt. Zum Abschluss des Tages sollten die Bürger am Nachmittag von ihren Balkonen, Wohnzimmern oder Vorgärten aus dem König zuprosten.