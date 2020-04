Pflegekraft in Tauernklinikum erkrankt

Mit Stand Samstag, 18.15 Uhr, wurden in Salzburg bislang 1228 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Seit Freitag sind damit zwei neue Fälle hinzugekommen. 1055 Personen sind genesen. 33 Menschen sind am Virus gestorben. 140 Infizierte befinden sich derzeit im Bundesland. Der Lungau ist Salzburgs erster Bezirk, in dem es aktuell keinen Coronafall gibt.