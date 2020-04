Atomgefahr in Temelín noch 40 Jahre lang?

„Geplant ist, die Temelín-Blöcke bis ins Jahr 2060 am Netz zu halten“, spricht Umweltlandesrat Stefan Kaineder eine Ungeheuerlichkeit aus: Tschechien will für die Nuklearmeiler 50 Kilometer von der Grenze zu Oberösterreich Betriebsgenehmigungen für weitere 40…Jahre erteilen. Oberösterreich will das bekämpfen.