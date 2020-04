Corona: 120. Todesfall in der Steiermark

Zuletzt wurden in der Steiermark nur noch zehn Neuinfizierte registriert. ++ Steirische Gemeinden lassen Medikamente per Sammeltaxi zustellen. ++ Grenzübergang auf der B 67 bei Spielfeld wieder passierbar. ++ Unterrichtsministerium gibt Fahrplan für Schulöffnungen bekannt: Am 15. Mai geht´s für alle los! ++ Hunderte Soldaten sitzen zur Zeit in der Kaserne Straß fest. ++ Verkehr hat sich auf steirischen Autobahnen um durchschnittlich 39 Prozent reduziert. ++ Spitzensportler dürfen bald wieder trainieren. ++ Mautern und Herberstein öffnen am 15. Mai. ++ Kosmetikfirma spendet Desinfektionsmittel. ++ Projektfonds soll Corona-Initiativen unterstützen. ++ Grüße aus dem Obstgarten ++ Lange Tafel muss pausieren ++ 120. Todesfall in der Steiermark