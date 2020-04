Tierpark Herberstein und Wilder Berg eröffnen

Die Tierwelt Herberstein plant - nach zwei Monaten Corona-bedingter Schließung - am 15. Mai nun wieder ihre Pforten für Besucher zu öffnen. Am selben Tag soll auch der Wilde Berg Mautern in die Saison 2020 starten. In beiden steirischen Tierparks laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, alle Vorkehrungen für die Einhaltung der Schutzvorschriften sind getroffen.