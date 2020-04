Verlorener Ehering tauchte in Dünger wieder auf

Wunder gibt es immer wieder: Der für immer verloren geglaubte Ehering einer Frau in den Niederlanden ist über diverse Umwege in Naturdünger auf einem Acker wieder aufgetaucht. Trotz aller Nachforschungen auf der Arbeit, zu Hause und einem Reiterhof blieb der Anfang Oktober verlorene Ring unauffindbar, sagte Iris van den Boom dem Regionalsender RTV Utrecht am Donnerstag.