17-jähriger Bursche war Seriendieb

Die Scheiben eines Mopedautos eingeschlagen, Kennzeichen abmontiert, Autoschlüssel aus unversperrt abgestellten Fahrzeugen gestohlen – in den vergangenen Wochen häuften sich Anzeigen in Gemeinden rund um Horn. Bei den Ermittlungen stieß die Polizei auf einen 17-Jährigen, der rasch als Hauptverdächtiger galt. Bei der Einvernahme am Posten packte der Bursche dann auch aus, er gestand alles. Das Diebesgut konnte ebenso bei ihm gefunden werden wie eine Teleskopstahlrute – sie gilt als verbotene Waffe. Der 17-jährige Seriendieb wurde angezeigt.