Gegen Pfeiler gerast: Lenker überlebt Horrorunfall

Es grenzt an ein Wunder, dass der Lenker eines Kleintransporters diesen Unfall überlebte. Mit voller Wucht war das Fahrzeug am Dienstagabend auf der B21 in Theresienfeld in Niederösterreich gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Der Kleintransporter wurde beim Aufprall völlig zerstört, der Lenker konnte verletzt aus dem Wrack geborgen werden.