Schicksalsschlag für Handball-Teamchef Pajovic

Der Ball vom 36:36 gegen Weißrussland, das Österreichs Herren mit Rang acht bei der EM das beste Abschneiden bei einem Handball-Großereignis sicherte, hat einen Ehrenplatz in der Grazer Wohnung von Teamchef Ales Pajovic. Öfter als ihm lieb ist, hat er in der Corona-Untätigkeit das Souvenir im Blick. „Ganz Österreich stand gefühlt hinter uns“, schwärmt er auch exakt drei Monate nach dem letzten Spiel beim bewegenden Heim-Event. Mitten in die Euphorie, erzählt Pajovic jetzt, sei ein privater Schicksalsschlag geplatzt. „Mein Papa ist am Tag des Hauptrunden-Spiels gegen Deutschland gestorben. Es hatte sich schon abgezeichnet!“ Das Drama blieb intern, wie die Tatsache, dass der Slowene am Matchtag heim nach Celje reiste und am Abend zurückkam.