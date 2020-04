Olympia-Organisationskomitee: Nächster Corona-Fall

Nachdem vor einem Monat der Präsident des japansichen Fußballverbandes und Vizepräsident des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr sich mit dem Coronavirus infizierte, ist nun ein Mitarbeiter des japanischen Organisationskomitees positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit. Der Mann in seinen 30ern ist am Hauptsitz des Komitees in Tokio beschäftigt und befinde sich jetzt zu Hause in Quarantäne.