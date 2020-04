Sanierung von Linzer Wahrzeichen in der Endphase

Trotz Corona-Krise ist die Restaurierung der Dreifaltigkeitssäule in Linz im Zeit- und Finanzplan. In den letzten Wochen wurden Arbeiten an den abgenommenen Teilen in Werkstätten erledigt, nun geht das Facelift vor Ort weiter. Es werden Poller gereinigt, Vergoldungen von Kreuzen und Pfeilen vorgenommen. Im Juni will man fertig sein.