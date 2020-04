Erste steirische Bezirke ohne Neuinfektionen

Laut Gesundheitsminsterium gibt es im steirischen Bezirk Murau nur fünf offizielle Corona-Fälle, die Betroffenen sind laut Bezirkshauptmann Florian Waldner aber „alle wieder gesund, wir sind im Bezirk so gut wie Corona-frei“. In Murtal zählt man noch 31 Infizierte, in Leoben 22. Seit etwa zwei Wochen gibt es in den drei Bezirken kein einziges neues positives Testergebnis.