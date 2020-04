Achtung: Finanzverträge auflösen kann teuer kommen

„Strafzinsen“ drohen

Um an Geld zu kommen, wollte ein Konsument etwa seine Lebensversicherung (27 Jahre Laufzeit) nach zehn Jahren auflösen. Er hätte 4000 Euro bekommen, obwohl er 9000 Euro (!) einbezahlt hatte. Bei gebundenen Sparbüchern drohen wiederum „Vorschusszinsen“. Wer 10.000 Euro bei einem Jahr Bindung nach sechs Monaten abhebt, zahlt 60 Euro „Strafzinsen“. Bausparer müssen bei Kündigung mit Gebühren, niedrigeren Zinsen und der Rückzahlung der Prämie rechnen. Das macht bei Auflösung z.B. nach drei Jahren in Summe 210 Euro aus, so die AK.