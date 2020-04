EU nimmt nach Brexit neuerliche Verhandlungen auf

Übergangsfrist für Briten

Die am Montag angelaufenen Gespräche finden die ganze Woche per Videokonferenz statt. Bereits am Freitag will EU-Chefunterhändler Michel Barnier über Ergebnisse informieren. Bis zum Jahresende gilt noch eine Übergangsfrist, sodass sich im Alltag praktisch nichts geändert hat. Großbritannien gehört weiter zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion, hält sich an EU-Regeln und zahlt in das Budget ein. Gelingt in der Frist jedoch kein Vertrag über die künftigen Beziehungen, droht ein harter Bruch mit heftigen Turbulenzen für die Wirtschaft.