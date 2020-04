Corona bringt den steirischen Motor ins Stottern

Zwei Millionen Autos zu viel

„Wenn man sich allein die Situation in den USA vor Augen führt, ist dies für den gesamten Markt eine einzige Katastrophe. Wir haben etwa in Europa eine Überproduktion von zwei Millionen Autos“, erklärt der renommierte Experte Ferdinand Dudenhöffer. Laut dem Deutschen werden die Absatzzahlen in Europa einbrechen - „in Ländern wie Spanien oder Italien werden es sogar 30 Prozent sein. Dies aufzuholen, wird in Europa wahrscheinlich zehn Jahre dauern.“