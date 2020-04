Feuerteufel zündelte in Wald nahe einer Siedlung

Ein unbekannter Feuerteufel trieb am Samstag im Tiroler Unterland sein Unwesen. Der Täter zündete in Stans in einem Waldstück oberhalb eines Siedlungsgebietes einen Baum an. Passanten bemerkten die Flammen und schlugen sofort Alarm. Die Feuerwehr konnte zum Glück Schlimmeres verhindern. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.