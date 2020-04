„Boxenstopp“: Max und Lewis in einem Team

Weit realistischer erscheint da, dass Sebastian Vettel (oben im Bild) in der übernächsten Saison (also 2021) nicht mehr in seinem Ferrari Platz nehmen wird. Sein Vertrag mit den „Roten“ läuft Ende 2020 aus. Der Deutsche schiebt eine Entscheidung noch vor sich her: „Wir haben noch genug Zeit.“ Aktuell stehen für den vierfachen Weltmeister Gartenarbeit und seine drei Kinder im Haushalt an vorderster Stelle.