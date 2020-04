Rabiater Schwarzfahrer verletzte drei Polizisten

Zum wiederholten Male hielten Polizisten am 15. April 2020, um 12.55 Uhr, in Baumgartenberg einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Perg wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung an. Die Aufforderung zum Alkotest verweigerte er und versuchte sich der Amtshandlung zu entziehen und den Anhalteort zu verlassen.