Wahnsinn: Wrestling ist in Florida systemrelevant

Es gibt kaum plausible Argumente, die für den Wrestlingsport zu Corona-Zeiten sprechen. Wrestling ist ein Kontaktsport, der noch dazu indoor stattfindet. Einen Corona-Infizierten hat der Wrestling-Sport auch schon bekanntgegeben, Aber der Verband WWE meint: “Wir glauben, dass es derzeit sehr wichtig ist, Menschen in diesen schweren Zeiten abzulenken. Wir produzieren in einem geschlossenen Bereich, mit einer überschaubaren Anzahl an Personen - wir folgen den Richtlinien und sorgen dafür, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Wir als WWE bringen Familien zusammen und sorgen für Hoffnung und Verlässlichkeit."