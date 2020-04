Strasser startet beim Indoor-„Corona Ride Austria“

Die erste Auflage hatte mehr als 1000 Teilnehmer. Für morgen rechnet man sogar mit noch mehr Athleten. Und mittendrin ist der sechsfache RAAM-Sieger Christoph Strasser. „Er ist auch in Zeiten wie diesen ein echtes Vorbild, er war einer der ersten Sportstars, der in den sozialen Netzwerken seine Fans aufgefordert hat, gefährliche Outdoor-Aktivitäten zu unterlassen“, so Pinter. „Denn so gerne wir draußen fahren, jetzt heißt es aufeinander Rücksicht nehmen und das Verletzungsrisiko zu minimieren.“ Und der Bewerb hat auch einen wohltätigen Zweck: Beim „Ride“ werden Spenden für die Caritas-Notfallhilfe gesammelt! Mitmachen zahlt sich also doppelt aus.